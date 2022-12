Tempestade de inverno atinge leste dos EUA e coloca milhões sob alerta

Ao menos três pessoas morreram pela poderosa tempestade de inverno que se move em direção ao leste dos Estados Unidos, provocando tornados em estados do sul e cobrindo outros com neve. Os estados de Nebraska, Wyoming, Dakota do Sul e Minnesota estão sob estado de alerta por fortes ventos.

Ao longo da costa do Golfo, os estados de Louisiana, Mississippi, Alabama e parte da Flórida também estão sob alerta meteorológico, com previsão de tempestades severas. Em uma cidade perto de Shreveport, uma zona rural em Louisiana, Nikolus Little, 8, e sua mãe, Yoshiko A Smith, 30, foram encontrados mortos pela equipe de resgate após sua casa ter sido destruída por um tornado. Segundo autoridades locais, os restos mortais do menino foram encontrados em uma área arborizada a 800 metros da residência destruída. Já o corpo da mãe foi encontrado em uma rua próxima sob uma pilha de escombros.

Segundo o xerife Steve Prator, o pai havia relatado o desaparecimento dos dois. “Não conseguimos nem encontrar a casa que ele estava descrevendo com o endereço”, afirmou o xerife ao canal de televisão local, KSLA. “Tudo se foi”, acrescentou.

A terceira vítima foi uma mulher de 56 anos, encontrada morta do lado de fora de sua casa. De acordo com o Departamento de Saúde de Louisiana, ela morreu após sua casa ter sido destruída por uma tempestade. A agência de notícias KNOE comunicou que na cidade de Farmerville, Louisiana, 25 pessoas ficaram feridas após um ciclone. Pelo menos 18 tornados atingiram os estados de Texas, Louisiana, Oklahoma e Mississipi nesta terça-feira, 13.

Mais de 3 mil voos tiveram que ser adiados e 150 outros foram cancelados por completo. De acordo com o portal FlightAware, especializado no tráfego aéreo, as condições extremas causaram interrupções de voos no Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth, no Texas, e no Aeroporto Internacional de Denver, no Colorado.

A maior parte do país vai ser impactada pelas tempestades, e a previsão de frio continua à medida que a neve vai para o leste. Outras regiões, como o Meio-Oeste, também foram atingidas pela neve, onde foi registrada a uma altura de 1.2 metros, obrigando escolas e estradas a fecharem.

“É um sistema de tempestade bastante vigoroso”, disse o meteorologista do Centro de Previsão do Tempo, Rich Otto, à BBC. “Este é um pouco maior do que uma tempestade de inverno comum.”

A nevasca também se espalhou para o Canadá, que lida com neve pesada e fortes ventos nas províncias de Saskatchewan e Manitoba, na região das pradarias, no sul do país.