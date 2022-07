Telão cai em cima de boyband durante show em Hong Kong; veja vídeo

Dois dançarinos da boyband Mirror ficaram feridos após um telão cair sobre o palco durante apresentação nesta quinta-feira, 28, em Hong Kong, segundo a mídia local.

O show desta quinta, o quarto de uma série de 12 agendados pela banda, foi interrompido após o acidente. Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver o momento em que a tela se desprende do teto e acerta a cabeça de um dos integrantes, antes de tombar em direção ao outro ferido.

A giant screen fell on stage during boy band Mirror Hong Kong concert, injuring at least two people pic.twitter.com/3ZhxvbfEgl — RT (@RT_com) July 28, 2022

Por volta da meia-noite, o hospital Queen Elizabeth informou que um homem com uma lesão no pescoço estava internado em estado grave, enquanto outro estava em condição estável após ferimento na cabeça. Mais cedo, o empresário do grupo, Ahfa Wong, subiu ao palco para se desculpar e pediu ao público que saísse, de acordo com vídeos que circularam online.

A queda do telão é o mais recente acidente na série de shows. Na última terça-feira, 26, um dos membros do Mirror perdeu o equilíbrio e caiu da beira do palco enquanto fazia um discurso. Isso levou à criação de uma petição online sobre as questões de segurança e, desde então, recebeu mais de 13.000 assinaturas de fãs.

Outros clipes filmados por fãs mostraram ainda passarelas balançando sob o peso dos artistas e alguns dos artistas perdendo seus passos no espaço mal iluminado.

