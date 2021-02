Taxa de propagação de Covid no Reino Unido chega a menor valor desde julho

O Instituto Nacional de Estatísticas britânico informou nesta sexta-feira, 12, que a velocidade da propagação do novo coronavírus, ou a taxa R de contaminação, caiu abaixo de 1 pela primeira vez desde julho passado, ficando entre 0,7 e 0,9 em todo o Reino Unido.

Isso significa que, em média, cada 10 pessoas contaminadas vão infectar entre sete e nove outras pessoas – marcando a primeira vez em sete meses que a velocidade do vírus está diminuindo e a pandemia está sendo controlada.

Os novos dados mostram uma queda significativa nas infecções. Entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro, aproximadamente uma em 80 pessoas que habitam residências particulares na Inglaterra foi diagnosticada com a Covid-19, o equivalente a 695.400 pessoas.

Apenas uma semana antes, de 24 a 30 de janeiro, o número de infectados era era uma em 65 pessoas. Segundo os cientistas do instituto, os valores são sinal de que as restrições e bloqueios contra a propagação do vírus estão fazendo efeito e a pandemia está diminuindo. É a perspectiva mais otimista para a taxa R de contaminação desde que os casos caíram durante o verão (boreal) passado.

Em 9 de fevereiro, a última data com dados disponíveis, o número de pacientes hospitalizados com a doença no Reino Unido era de 25.621. Em comparação, apenas uma semana antes, havia cerca de 32.000.

Acredita-se que mais da metade das pessoas infectadas contraiu a nova cepa do coronavírus, descoberta pela primeira vez na região no fim do ano passado, que atualmente é a variante dominante no Reino Unido.

Apesar de ser mais contagiosa que a variante que deu início à pandemia, o professor Neil Ferguson, do Imperial College London, uma das principais vozes da resposta britânica à Covid-19, disse que as taxas de infecção estão caindo mais rápido do que ele esperava.

“O lockdown realmente reduziu os casos muito rapidamente. Eles estão basicamente reduzindo pela metade a cada 17 dias. Isso significa que em um mês podemos ter alguma segurança para uma reabertura”, disse Ferguson, em entrevista ao portal de notícias Politico.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que estabelecerá um “roteiro” em 22 de fevereiro para flexibilizar as atuais restrições contra o coronavírus, com a volta de aulas presenciais em escolas como prioridade. Espera-se que os bloqueios regionais comecem a ser suspensos no dia 8 de março.

Embora os cientistas que aconselham o governo acreditem que os casos confirmados de coronavírus estão caindo em um ritmo apropriado em toda a Inglaterra, eles também alertaram que os níveis de infecção continuam altos.

Em entrevista ao jornal britânico The Daily Telegraph, o professor de estatística Kevin McConway, da The Open University, afirmou que os dados são “boas notícias, mas isso não significa que ainda podemos tirar o pé do freio”.