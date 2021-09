Taleban pendura corpos de quatro supostos sequestradores no Afeganistão

O Taleban pendurou, neste sábado, 25, os corpos de quatro homens suspeitos de terem sequestrado um empresário e seu filho. A exibição dos corpos foi feita na cidade de Herat, no oeste do Afeganistão, com guindastes para dissuadir que outros criminosos fizessem a mesma coisa no país.

Sher Ahmad Ammar, vice-governador de Herat, disse que os homens sequestraram as vítimas e pretendiam tirá-las da cidade, quando foram vistos por patrulhas que montaram postos de controle pela cidade.

Após troca de tiros, os quatro foram mortos e as vítimas ficaram sem ferimentos. Um solado do Taleban ficou ferido. “Seus corpos foram levados para a praça principal e pendurados na cidade como uma lição para outros sequestradores”, disse o líder extremista.

Imagens de cadáveres nos guinastes circulam nas redes sociais mostrando uma nota pregada no peito de um dos homens: “Esta é a punição por sequestro”.