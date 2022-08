Suspeito de assalto a banco é resgatado de túnel perto do Vaticano

A polícia da Itália informou nessa sexta-feira, 12, que um homem foi encontrado em um túnel perto do Vaticano. A suspeita é de que a passagem de seis metros tenha sido cavada para acessar um banco da região.

Segundo informações da emissora britânica BBC, os bombeiros passaram oito horas na operação para retirar o italiano do túnel, que havia desmoronado. Acredita-se que ele faça parte de uma quadrilha e que outros três suspeitos tenham escapado do local antes do desabamento.

Após o resgate, o homem foi detido e encaminhado ao hospital. Outros dois homens foram presos por “resistir a um funcionário público” depois de tentarem fugir do local, relatou a rede de TV italiana Rai News.

“Ainda estamos investigando, não excluímos que sejam ladrões, é uma das teorias”, disse um porta-voz da polícia à agência de notícias AFP.

O túnel escavado, localizado no subsolo de uma estrada em Roma, começava em uma loja desocupada que havia sido alugada recentemente. Uma vizinha do imóvel disse à AFP que acreditava que o local estava sendo reformado. A mídia italiana apontou indícios de que os suspeitos planejavam realizar um assalto, observando que a passagem foi construída perto de um banco pouco antes do feriado local de 15 de agosto, quando grande parte da cidade se esvazia.