Superterça: Joe Biden leva Virgínia, Carolina do Norte e Alabama

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden venceu nesta terça-feira (3) as primárias da Virgínia, Carolina do Norte e Alabama, enquanto Bernie Sanders se impôs em Vermont, onde é senador, segundo projeções dos meios de comunicação após o fechamento das urnas.

Os eleitores democratas de catorze estados se pronunciam nesta terça para eleger o candidato que desafiará o presidente republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

Após o fechamento das urnas, as projeções da mídia deram a Biden a vitória nas primárias da Virgínia, estado que aporta 99 delegados à convenção democrata, que em julho elegerá o candidato presidencial do partido. A Carolina do Norte, com uma população negra relativamente ampla, concede 110 delegados à convenção.

O Alabama, com 52 delegados, deu uma vitória fácil em 2016 à Hillary Clinton, finalmente confirmada candidata democrata à presidência.

Enquanto isso, Sanders, que tenta manter a liderança após vencer em New Hampshire e Nevada e terminar quase empatado em Iowa, venceu em Vermont, onde é senador, somando dezesseis delegados, sempre segundo projeções da imprensa.

Na “Superterça” votam catorze estados – além do território não incorporado de Samoa americana e os democratas residentes no exterior – para eleger 1.357 delegados à convenção democrata de julho, um terço do total.

São necessários pelo menos 1.991 delegados para obter a candidatura presidencial do partido.