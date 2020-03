Suíça registra primeira morte por novo coronavírus

Uma mulher de 74 anos morreu devido ao novo coronavírus no cantão de Vaud, oeste da Suíça, anunciou nesta quinta-feira, 5, a polícia local. Este é o primeiro registro de morte em decorrência do COVID-19 no país.

“O hospital universitário de Vaud informou que uma paciente de 74 anos infectada pelo coronavírus e internada desde 3 de março morreu durante a noite”, afirma a polícia em um comunicado.

A epidemia do novo coronavírus já matou quase 3.300 pessoas no mundo, sendo a imensa maioria na China, onde surgiu a doença. No Brasil, são três casos confirmados e outro em investigação até agora, além de mais de 500 suspeitas.

(com AFP)