Ministério da Saúde confirma 3º caso de coronavírus e investiga 4º caso

O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (4) um terceiro caso importado de coronavírus no Brasil na cidade de São Paulo. Além desse, outro possível caso da doença na capital paulista aguarda resultado da contraprova pelo Instituto Adolfo Lutz. Ambos estão em isolamento domiciliar. De acordo com o novo boletim, são 531 casos suspeitos de coronavírus no país e 315 descartados.

O novo caso confirmado é um administrador de empresas de 46 anos, colombiano, residente em São Paulo. Ele foi atendido no Hospital Albert Einstein em São Paulo, nesta quarta-feira, com sintomas como tosse, dor de gargante, mialgia, dor de cabeça e coriza e histórico de viagem para a Europa. O paciente viajou para a Espanha no dia 9 de fevereiro. Em 16 de fevereiro foi da Espanha para a Itália e em 22 de fevereiro, da Itália para a Áustria. No dia 28 de fevereiro foi da Áustria para a Alemanha e no dia seguinte, 29 de fevereiro, retornou a São Paulo.

O caso em investigação, que ainda espera contraprova do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, é de uma estudante de 13 anos, residente em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália. A adolescente não apresenta sintomas da doença, mas foi atendida na Beneficência Portuguesa de São Paulo e, em uma situação bastante atípica, foi submetida ao teste de coronavírus devido ao histórico de viagem para a Itália.

O exame foi realizado por um laboratório privado que adota o mesmo padrão do Hospital Albert Einstein e do Ministério da Saúde. Surpreendentemente, já que a paciente não tem nenhum sintoma, o resultado do teste para coronavírus foi positivo. A jovem saiu do Brasil com destino a Lisboa no dia 21 de fevereiro. Em 22 de fevereiro foi de Lisboa para Milão e em seguida, partiu de trem para as Dolomitas, cadeia montanhosa dos Alpes orientais no norte da Itália. No local, ela sofreu uma lesão e ficou um período internada no Hospital Dolomiti Sportclinic, localizado na região de Trentino-Alto Adige. e retornou ao Brasil no domingo (01). De acordo com o ministro da Saúde, a expectativa é que o resultado da contraprova seja divulgado no começo dessa noite.

“Não temos transmissão sustentada [de coronavírus]. São todos casos importados”, reforça o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A lista de países monitorados pelo Ministério da Saúde subiu de 27 para 31, com a inclusão da Argélia, Equador e Líbano.