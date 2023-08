Suécia eleva nível de ameaça terrorista após sucessivas queimas de Alcorão

A Suécia elevou o nível de ameaça terrorista no país para o segundo grau mais grave nesta quinta-feira, 17, depois que uma série de protestos com queimas de Alcorão, o livro sagrado do islamismo, causaram revolta no mundo muçulmano. O serviço de segurança sueco (Säpo) disse que, nos últimos meses, a nação passou de alvo “legítimo” de ataques para “prioritário”.

Até agora, o nível de ameaça estava estacionado no terceiro, classificado como “ameaça crescente”, e nesta quinta-feira foi para o quarto, “alta ameaça”, de uma escala de cinco pontos. Essa é a primeira vez desde 2016 que o país elevou seu o grau de ameaça para quatro.

Charlotte von Essen, diretora-geral da Säpo, disse que a Suécia estava se tornando um “foco crescente” para extremistas islâmicos. Segundo ela, a iniciativa foi um movimento estratégico e de longo prazo, não vinculado a um incidente em particular. No entanto, reconheceu que “campanhas de desinformação que retratam a Suécia como um país islamofóbico” contribuíram para a reavaliação.

“A ameaça de ataque por violentos atores islâmicos aumentou no ano passado. A Suécia deixou de ser considerada um alvo legítimo para ataques terroristas para ser considerada um alvo prioritário. Em nossa avaliação, isso permanecerá assim por muito tempo e, portanto, decidi aumentar o nível de ameaça terrorista”, disse von Essen.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, alegou que as leis de liberdade de expressão do país estavam sendo exploradas por estrangeiros para espalhar “mensagens odiosas”. A série de protestos em que manifestantes queimaram o Alcorão em frente a embaixadas de nações muçulmanas provocou um debate doméstico sobre os limites para essas leis.

No final de julho, a Säpo disse que estava lidando com ameaças de ataque contra “a Suécia e os interesses suecos de forma contínua” e que a profanação das escrituras sagradas poderia ter um “efeito indutor de ameaça”.

O governo descartou a possibilidade de mudar as leis de liberdade de expressão, mas disse que considera fazer alterações nas regulações sobre ordem pública para permitir que a polícia interrompa as queimas do Alcorão se elas representarem uma ameaça à segurança nacional.

O aumento do nível de ameaça de terrorismo no país acontece depois que o Reino Unido mudou suas recomendações de viagem à Suécia no último domingo 13. O Ministério das Relações Exteriores alertou aos turistas: “É muito provável que os terroristas tentem realizar ataques na Suécia. Você deve manter um alto nível de vigilância em espaços públicos.”

