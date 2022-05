Soldado russo se declara culpado em julgamento por crimes de guerra

Um militar russo em julgamento por cometer crimes de guerra na Ucrânia declarou-se culpado nesta quarta-feira, 18. Este é o primeiro caso do tipo desde que Moscou invadiu o país.

Vadim Shishimarin, sargento de 21 anos, foi questionado no tribunal distrital de Kiev se ele era culpado das acusações, incluindo crimes de guerra e assassinato premeditado. Ele respondeu: “Sim”.

21-year-old Russian soldier Vadim Shishimarin is accused of killing a 62-year-old man in Ukraine’s Sumy region. First court hearing in war crimes in Ukraine. Woman translates for him from ukrainian to russian. pic.twitter.com/GdQythINc5 — Daria Tarasova (@TarasovaMarkina) May 13, 2022

O militar russo foi acusado de matar um homem de 62 anos no nordeste da Ucrânia, na região de Sumy, de acordo com o gabinete da procuradoria-geral do país. Ele teria roubado um carro com quatro outros soldados enquanto tentava fugir de combatentes ucranianos e depois matar a tiros o civil desarmado, que estava em uma bicicleta.

O crime teria acontecido perto da casa da vítima e foi cometido usando uma AK-74. O caso foi apresentado a um tribunal criminal nesta semana e o acusado está sob custódia do governo ucraniano.

Na sala lotada do tribunal, o soldado russo apareceu em uma caixa de vidro, diante de dezenas de câmeras. Ele se recusou a falar quando foi questionado pelo tribunal, mas será interrogado mais tarde.

Shishimarin contou com um intérprete ucraniano-russo enquanto ele lia as acusações. Seu advogado de defesa, Viktor Ovsyannikov, sentou-se no mesmo banco do intérprete.

A família da vítima também está no tribunal e deve testemunhar.

O caso está sendo preparado desde abril pela procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova

“Os promotores e investigadores do SBU [serviços secretos ucranianos] coletaram evidências suficientes de seu envolvimento na violação das leis e acordos de guerra. Por essas ações, ele pode pegar de 10 a 15 anos de prisão ou prisão perpétua”, afirmou uma autoridade da procuradoria-geral.

