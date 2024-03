Sócrates dará nome a rua francesa diante das Olimpíadas de Paris

A comuna de Saint-Ouen, na França, anunciou nesta quarta-feira, 13, que irá homenagear o ex-jogador de futebol brasileiro Sócrates, batizando uma rua com seu nome. A cidade, localizada a cerca de dez quilômetro da capital, Paris, será a base de apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB) durante os jogos de 2024.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Saint-Ouen, o esquerdista Karim Bouamrane, durante um encontro com Raí, também ex-jogador e irmão de Sócrates, e com Marcelo Freixo, presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

“Estamos muito honrados”, disse Bouamrane, em depoimento gravado pela Embratur. “Temos uma parceria na política, na economia, na ecologia e na cultura esportiva. Essa é uma relação familiar, Brasil e Saint-Ouen são a mesma família. Viva [o presidente] Lula”, acrescentou.

Homenagem

Sócrates é um dos maiores ídolos do Corinthians e do Botafogo de Ribeirão Preto. O jogador, treinador e médico brasileiro faleceu em 2011 após ter uma falência de múltiplos órgãos em decorrência de um grave quadro de choque séptico.

A rua Sócrates ficará dentro da Vila Olímpica dos jogos de 2024, onde a delegação brasileira será hospedada, e deve ser inaugurada no dia 30 de março.

Para Raí, a homenagem ao seu irmão simboliza “um novo Brasil”, o “Brasil que a gente quer para o mundo”.

Bouamrane também conversou com Freixo sobre a agenda progressista e a necessidade de uma atuação mais ecológica. “Esse é um caminho de identidade da esquerda que precisa ser fortalecido”, afirmou Freixo.

Vila Olímpica

A Vila Olímpica foi inaugurada em fevereiro de 2024, após três anos de obras. Conta com 82 prédios, 3 mil apartamentos e 7.200 quartos, e não foi equipada com ar condicionados, apesar da previsão de altas temperaturas durante os meses de julho e agosto. O objetivo é reduzir a emissão de carbono, gás que contribui para o aquecimento global.

Depois da realização dos jogos, a Vila Olímpica vai virar um bairro sustentável com capacidade para 6 mil residentes – e a homenagem a Sócrates será mantida.

A COB terá cinco instalações à sua disposição em Saint-Ouen, a apenas 600 metros da Vila Olímpica, localizada em Saint-Denis. O Château Saint-Ouen, a Escola Petit Prince, o Parque das Docas, o Ginásio das Docas e a Serra Wangari oferecerão serviços de apoio aos brasileiros durante os jogos.

O Château Saint-Ouen, monumento histórico que representa a cidade, será o ponto de encontro dos atletas com seus amigos e familiares, além de acomodar serviços médicos, preparação mental, áreas operacionais e culinária brasileira.