Sob olhares de Michelle, Obama cai no tango com ‘gata’ argentina

O presidente americano Barack Obama mostrou sua faceta “milongueira” e caiu no tango durante o jantar de gala oferecido pelo presidente argentino Mauricio Macri na noite desta quarta-feira em Buenos Aires. O evento contou com uma apresentação de tango e bela dançarina não se conteve, chamou o homem mais poderoso do mundo para a pista de dança. Mesmo sob os olhares de sua mulher Michelle, Obama não hesitou em se atracar com a curvilínea dançarina. O parceiro da dançaria então chamou Michelle para a dança, que também aceitou o convite do “muchacho”. Obama e Michelle dançaram durante alguns segundos entre os aplausos e as ovações dos convidados do jantar.

Pouco depois, em um tom já mais sério, Macri realizou um brinde e disse que a visita de Obama à Argentina aconteceu “em um momento perfeito”, no qual os argentinos decidiram “construir relações maduras e sensatas com todos os países”. Obama afirmou em seu brinde que sua visita à Argentina tem como meta, entre outras coisas, “celebrar uma nova e muito diferente era” com todo o continente. “Devemos superar velhos rancores entre Estados Unidos e América Latina, e olhar para o futuro”, pediu Macri, acrescentando que Washington não deve esperar de Buenos Aires “confrontações infundadas”. “Minha esperança é que isto seja um novo começo”, expressou Obama ao ressaltar que tanto ele como Macri tentam “viver à altura do exemplo de um argentino singular”, o papa Francisco.

