Sob nova direção: valor do X, antigo Twitter, caiu 71% com Musk no comando

A rede social X, antigo Twitter, perdeu 71,5% de seu valor desde que foi comprada pelo magnata Elon Musk, responsável pela troca de nome da plataforma. A informação foi divulgada no domingo, 31, pelo portal de notícias Axios, a partir de um levantamento da Fidelity, empresa de fundos que detém uma participação na X Holdings.

Dono da Tesla e da SpaceX, Musk assumiu controle do Twitter em outubro de 2022, um negócio que custou US$ 44 bilhões (cerca de R$ 215 bilhões) ao empresário. Poucos meses depois, em julho de 2023, ele mudou o nome da plataforma para X, se desfazendo também do marcante logo do pássaro azul.

No aniversário de um ano da aquisição, o número de usuários mensais da plataforma caiu 15%, em meio às críticas ao aumento de discursos de ódio e a ineficácia de Musk, grande defensor da liberdade de expressão, em conter o problema. O levantamento da Fidelity aponta, então, para as consequências da controversa administração: o valor do X despencou para US$ 12,5 bilhões (cerca de R$ 61 bilhões).

Efeitos da polêmica

No comando da empresa, o empresário demitiu 50% da equipe e reduziu a moderação de publicações. O aumento da suposta liberdade atraiu olhares desconfiados, como da União Europeia. Em setembro, o bloco eu abriu uma investigação contra o X por violar as regras estabelecidas pela legislação europeia sobre serviços digitais no âmbito da transparência e da ampliação da desinformação.

Segundo o jornal americano The New York Times, a má notícia da Fidelity acompanha a retirada de publicidade de uma série de grandes empresas, incluindo Disney e Paramount, após Musk ser acusado de antissemitismo. Na ocasião, ele endossou uma postagem que dizia que os judeus eram responsáveis por “promover o tipo exato de ódio dialético contra os brancos”.

Desde a compra do então Twitter, o magnata permitiu o retorno de personalidades banidas da plataforma por contrariarem as normas, incluindo o ex-presidente americano Donald Trump e o teórico da conspiração de direita Alex Jones. Com um patrimônio líquido de US$ 251 bilhões, Musk é considerado o homem mais rico do mundo.