Sob ameaça de prisão, Navalny volta à Rússia

Um dos mais conhecidos opositores do presidente da Rússia, Vladimir Putin, o ativista Alexey Navalny retorna ao país natal neste domingo (17), sob ameaça de ser preso ao desembarcar.

O voo de Navalny já deixou Berlim e deve chegar a Moscou às 19h20, no horário local (13h20, no fuso de Brasília).

Apoiadores do ativista prometem se reunir no Aeroporto Vnukovo, onde a segurança foi reforçada. As autoridades, porém, avisaram que estão vetadas manifestações no local.

Em agosto de 2020, Navalny foi levado às pressas para a Alemanha após sobreviver a uma tentativa de envenenamento. Ele ingeriu Novichok, uma substância tóxica que atinge os nervos e era usada pelo serviço secreto da União Soviética. O Kremlin nega que tenha participado da ação.

O serviço penitenciário da Rússia já anunciou que vai proceder com a prisão tão logo Navalny desembarque em território nacional. Também disse que requereu que sua sentença de liberdade condicional seja convertida em regime fechado.

Em 2014, Navalny foi condenado por fraude pela justiça russa. O processo, no entanto, foi considerado político e declarado ilícito pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos.