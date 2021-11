Situação da Covid-19 na Alemanha é dramática, diz Angela Merkel

A situação da Covid-19 na Alemanha é dramática, disse nesta quarta-feira, 17, a chanceler Angela Merkel, após uma nova alta de casos. A líder pediu um esforço para distribuir doses de reforço mais rapidamente e apelou aos que não acreditam na vacinação para que mudem de ideia.

Segundo o Instituto Robert Koch, o país registrou 52.826 novos casos na terça-feira 16, 13.000 a mais do que na semana anterior. Também foram contabilizadas 294 mortes em 24 horas, ao mesmo tempo em que a quarta onda da pandemia ganha força na Europa.

A conclusão do governo alemão é de que os casos estão ocorrendo majoritariamente entre as pessoas que não tomaram a vacina. No país, cerca de 67,1% da população já está imunizada.

“Não é tarde demais para optar por uma primeira vacina”, disse Merkel a um congresso de prefeitos de cidades alemãs. “Todos que são vacinados se protegem e protegem os outros. E se um número suficiente de pessoas for vacinado, essa é a saída para a pandemia”, acrescentou.

Para Angela Merkel, é preciso um “esforço nacional” para conseguir uma distribuição em massa de doses de reforço de vacinas contra a Covid-19, uma vez que a proteção oferecida pelos imunizantes começa a diminuir seis meses após a aplicação da segunda dose.

Em paralelo, autoridades da vizinha Áustria disseram que os viajantes vindos da Alemanha precisarão apresentar um teste PCR negativo ao entrar no país. Até então, os resultados dos testes rápidos e mais baratos eram permitidos.