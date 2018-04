Síria: Conselho de Segurança da ONU vai se reunir hoje

O Conselho de Segurança da ONU realizará neste sábado uma reunião com o objetivo de analisar a situação na Síria após a ação militar de EUA, Reino Unido e França. Segundo o embaixador da Suécia na ONU, Carl Skau, a reunião acontecerá a partir das 11h (hora local; 12h de Brasília).

Os representantes do conselho se reunirão para analisar as consequências do ataque contra a Síria realizado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela França. Os três países têm assento permanente no colegiado, além da Rússia, que pediu a reunião, e da China.

Esta será a quinta reunião do conselho nesta semana para debater a situação na Síria após as denúncias do suposto ataque com armas químicas denunciado no último fim de semana na cidade de Duma.

As reuniões anteriores terminaram sem acordos, mas com fortes divisões entre os Estados Unidos e a Rússia. Na mais recente, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que “a Guerra Fria voltou” e que o Oriente Médio vive uma situação de “caos”.

Guterres, que viajaria hoje a Riad para participar da cúpula da Liga Árabe, decidiu adiar a participação no encontro e ficou em Nova York. Em comunicado divulgado após o ataque de ontem, Guterres pediu hoje aos países-membros da ONU para que mostrem moderação “nestas circunstâncias perigosas” e mantenham o respeito ao direito internacional.