Senadora dos EUA entra em briga a favor de fãs de Taylor Swift

Fãs de Taylor Swift receberam um apoio de peso nesta quinta-feira, 17, após duras queixas sobre interrupções e longas filas de espera online para comprar ingressos para a próxima turnê da cantora nos Estados Unidos. Amy Klobuchar, democrata presidente do comitê antitruste do Senado, expressou sérias preocupações com o “estado da concorrência na indústria de ingressos e seu impacto prejudicial sobre os consumidores”, citando práticas de venda da Ticketmaster.

Em uma carta à Live Nation Entertainment Inc, empresa-mãe da Ticketmaster, Klobuchar afirmou que o poder da empresa no mercado “a isola das pressões competitivas que normalmente levam as empresas a inovarem e melhorarem seus serviços”.

“Isso pode resultar nos tipos de falhas de serviço dramáticas que vimos esta semana, onde os consumidores são os que pagam o preço”, acrescentou.

A empresa, que vendeu 2 milhões de ingressos na terça-feira, 14, disse que cerca de 15% das interações no site tiveram problemas. Naquele dia, os fãs de Swift enfrentaram longos tempos de espera, muitos sem conseguir comprar os ingressos.

Em comunicado, a Ticketmaster afirmou que havia antecipado uma grande demanda por ingressos para ver a apresentação de Swift em sua primeira turnê em cinco anos. No entanto, o alto interesse pelos shows, combinado com ataques de bots, levou a um “tráfego sem precedentes em nosso site” e inconveniência para alguns fãs

Nesta quinta-feira, 17, a empresa anunciou que cancelou a venda ao público em geral, prevista para começar amanhã, “devido a demandas extraordinariamente altas nos sistemas de ingressos e estoque insuficiente de ingressos restantes para atender a essa demanda”.

Apesar do cancelamento das vendas, no entanto, pode haver ações contra a empresa. Na carta, Klobuchar pediu ao presidente-executivo da Live Nation, Michael Rapino, que respondesse a perguntas, incluindo quanto a empresa gastou para atualizar a tecnologia para lidar com picos de demanda e qual porcentagem de ingressos da turnê foi reservada para pré-vendas. A empresa ainda não respondeu nenhuma das preocupações apresentadas pela senadora democrata.

A empresa já se envolveu em outras polêmicas por decisões recentes, entre elas o modelo de “preço dinâmico”, que levou a preços mais altos nas datas iniciais para uma turnê de 2023 de Bruce Springsteen.

