Senador Al Franken vai renunciar após denúncias de assédio sexual

O senador democrata dos Estados Unidos Al Franken anunciou nesta quinta-feira que irá renunciar ao seu cargo, após uma série de acusações de assédio sexual contra ele.

Franken, de 66 anos, um ex-comediante que foi visto como uma estrela em ascensão no Partido Democrata, disse no plenário do Senado que pretende deixar o Congresso em algumas semanas. “Eu sei no meu coração que nada que eu fiz como senador –nada– trouxe desonra para esta instituição”, disse Franken. “No entanto, hoje estou anunciando que, nas próximas semanas, vou renunciar como membro do Senado dos Estados Unidos.”

Franken é um dos vários americanos proeminentes na política, imprensa e entretenimento acusados nos últimos meses de assédio sexual e má conduta. Diversas mulheres denunciaram o senador, que as beijou e tocou sem consentimento em episódios ocorridos entre 2003 e 2010.

“Algumas das alegações contra mim simplesmente não são verdadeiras. De outras me lembro muito diferente”, disse Franken. Além disso, o ex-comediante não hesitou em utilizar a atenção midiática suscitada por seu caso para atacar o atual presidente Donald Trump. “Sou consciente de que há alguma ironia no fato de eu estar saindo de cena, enquanto um homem que se vangloriou na frente das câmeras sobre o seu histórico de agressão sexual é quem está sentado no Salão Oval.”

A saída do democrata de Minnesota representa uma chance para os republicanos recuperarem uma cadeira que perderam quando Franken venceu as eleições em 2008 e para fortalecer a sua pequena maioria do Senado de 52 a 48. A eleição para sucedê-lo, no entanto, não será realizada até novembro de 2018. Antes disso, o governador democrata de Minnesota, Mark Dayton, nomeará alguém para ocupar seu lugar, assegurando que os democratas mantenham a cadeira por enquanto.