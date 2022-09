Senado da Colômbia libera ‘pets’ e senador entra com cavalo; veja vídeo

Poucos dias depois de o presidente do Senado da Colômbia declarar que os edifícios da Casa são “pet friendly”, um senador resolveu levar as coisas um pouco ao extremo. Se a regra permite que parlamentares levem seus mascotes, o que era esperado que fossem cachorros ou até mesmo gatos, Alirio Barrera chegou à porta do Senado com um cavalo na terça-feira, 27.

Vestido com um chapéu branco e poncho, as imagens do senador direitista subindo os degraus da entrada do Legislativo com o cavalo foram amplamente compartilhadas nas redes sociais e repercutidas na imprensa local.

“O senhor presidente do Senado disse que poderíamos trazer nossas mascotes. Uns têm gatos, ou cachorros. Eu tenho meu cavalinho”, disse o político à rádio RCN, ao entrar no prédio. Como não havia regulamentação especificando qual tipo de animal era permitido, ele pôde acessar o edifício por uma entrada dos fundos.

Como ahora el Congreso de la República es pet-friendly entonces el Senador Alirio Barrera lleva su caballo. pic.twitter.com/FBdJtANFzo — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 27, 2022

Além disso, o senador deixou um comentário ácido aos seus colegas: “Eu estava dizendo, este animal é menos perigoso e faz menos mal do que muitos dos políticos que passaram por aqui, e alguns – apenas alguns, não todos – que ainda estão aqui, prejudicam mais as pessoas. Este é um animal indefeso”.

Ainda na terça-feira, Barrera chegou a compartilhar fotos da empreitada de levar o animal ao Senado. Em uma delas, ele retira as fezes do animal em uma praça perto do Legislativo.

A medida do político faz parte de um protesto contra cerca de 20 projetos de lei debatidos na Casa que restringem ou vetam o uso de animais em certas atividades, como o pastoreio de gado. Segundo a agência AFP, o senador já defendeu na tribuna atividades como touradas e rinhas de galo.

“Esse é o meio de transporte de muitas famílias, em muitas regiões”, disse. “São mais de 15 milhões de trabalhadores do campo na Colômbia”.

Alguns parlamentares, sobretudo os ligados à defesa dos animais, criticaram o ato. “Uma piada dos avanços propostos por este novo Congresso em defesa da vida e dos direitos dos animais”, disse a senadora governista Esmeralda Hernández.

Alirio Barrera, el mismo senador que dijo que los toros y los gallos están para sacrificarlos, llega hoy montado en un caballo a la plenaria del Senado. Una burla a los avances propuestos por este nuevo Congreso en defensa de la vida y derechos de los animales. pic.twitter.com/DJKxoBWxBb — 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) September 27, 2022

Desde 1989, a lei colombiana garante a proteção de animais silvestres e domésticos contra dor e sofrimento causados por seres humanos, prevendo exceções para atividades consideradas como tradições culturais, a exemplo de rodeios.

