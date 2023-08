Sem data marcada, Musk diz que luta com Zuckerberg será transmitida no X

O magnata americano Elon Musk disse no domingo, 6, que a luta contra o dono da Meta, Mark Zuckerberg, deve ser transmitida ao vivo em sua própria rede social, a X, antes conhecida como Twitter. Ele informou, no entanto, que a data para o evento está “ainda em fluxo”, apesar de já ter local marcado: Las Vegas, onde as principais lutas de boxe e MMA (artes marciais mistas) são feitas.

“Vou fazer uma ressonância magnética do pescoço e da parte superior das costas amanhã. Pode exigir cirurgia antes que a luta aconteça. Saberemos esta semana”, disse Musk, que também é diretor-executivo da Tesla. “A luta Zuck x Musk será transmitida ao vivo no X. Todos os lucros serão destinados à caridade para veteranos”.

A provocação entre os donos das principais redes sociais do mundo teve início em junho, quando Musk desafiou Zuckerberg para um conflito corpo a corpo. Na ocasião, o proprietário do Instagram, Facebook e WhatsApp questionou qual seria o local do encontro, sendo respondido por Musk apenas com “Vegas Octagon” (Octógono de Vegas, em português).

Dando materialidade à rinha de bilionários, Zuckerberg, praticante de jiu-jitsu, posou recentemente o lado do campeão dos pesos médios do UFC, Israel Adesanya, e do dono do cinturão do peso pena, Alexander Volkanovski, durante treinos para a possível luta.

Após o comunicado deste domingo, ele utilizou o aplicativo de mídias sociais Threads, concorrente do X, para propor que uma “plataforma mais confiável” seja usada para captar os recursos para a caridade, e reforçar seu compromisso com o duelo.

“Estou pronto hoje. Sugeri 26 de agosto quando ele desafiou pela primeira vez, mas ele não confirmou. Não estou prendendo a respiração”, desafiou, ao sugerir que Musk estivesse evitando a luta.

A disputa parece superar um possível confronto físico. Enquanto Musk é o primeiro na lista dos bilionários da Bloomberg, com fortuna avaliada em 239 bilhões de reais, Zuckerberg é o oitavo, com 108 bilhões de dólares de patrimônio. Ao todo, estima-se que luta entre os empresários gere uma receita de 1 bilhão de dólares.

