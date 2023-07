A preparação pesada de Mark Zuckerberg para a ‘rinha de bilionários’

A criação do Threads, rede que é a cara do Twitter, opôs Mark Zuckerberg — o dono da Meta — com Elon Musk — dono do Twitter. E, o que parecia só mais uma provocação via internet vinda de Musk, vai mesmo virar uma luta. Zuckerberg aparentemente está levando o desafio a sério e posou ao lado de dois campeões do UFC em sua preparação.

O luxuoso camping do controlador do Instagram, Facebook e WhatsApp foi postado pelo campeão dos pesos médios do UFC, Israel Adesanya, marcando o dono da Meta e outro campeão da organização, Alexander Volkanovski, dono do cinturão do peso pena. “No fugazi with Mark. This is Serious Business‼️” (“Sem caô com o Mark. Esse é um negócio sério”, em tradução livre), escreveu Adesanya. O bilionário pratica jiu jitsu há cerca de um ano.

No mês passado, Musk desafiou o CEO da Meta para uma luta no mês passado, à qual Zuckerberg respondeu pedindo o local do encontro. E, o que parecia uma provocação entre eles nas redes, cada dia se torna mais real — e mais divertido para os usuários dos serviços deles, que enchem as redes de memes. Musk é o primeiro na lista dos bilionários da Bloomberg, com fortuna avaliada em 239 bilhões de reais, enquanto Zuckerberg é o oitavo, com 108 bilhões de dólares de patrimônio.

Agora, os bilionários negociam com o próprio UFC para realizar a luta. O chefe da organização, Dana White, afirmou nesta semana já há uma data para a realização do confronto, porém o anúncio será feito quando ambos estiverem prontos. Dana, entretanto, descartou que a luta aconteça no UFC 300, edição especial que acontece em março do ano que vem.

A estimativa do UFC é que a luta entre os bilionários gere uma receita de 1 bilhão de dólares, e que todo esse dinheiro deve ir para a caridade. “Acho que nenhum deles precisa do dinheiro. Esses caras levantariam centenas de milhões de dólares para caridade”, acrescentou o chefe do UFC.

No fim de junho, autoridades italianas ofereceram o campo histórico de batalha do Coliseu, em Roma, para a organização da luta, segundo a TMZ Sports. De acordo com o site, o Ministério da Cultura da Itália entrou em contato com Zuckerberg para sugerir a realização da “luta do século” entre os bilionários na arena de gladiadores mais lendária da História. Zuckerberg repassou a mensagem ao chefe do UFC, Dana White, cuja equipe já está em conversas com as autoridades italianas.

