Sede da Cúpula do Clima, Glasgow tem futuro ameaçado por eventos extremos

Os efeitos das mudanças climáticas já são, por sinal, bastante visíveis na Escócia.

Nas últimas três décadas, o país viu suas típicas tempestades de inverno se multiplicarem em número e intensidade.

Continua após a publicidade

Em 2020, por exemplo, Glasgow recebeu 125% mais chuvas do que sua média anual. Num dos aguaceiros que desabou sobre a cidade, em agosto, as ruas chegaram a ser inundadas por até 1 metro de água.

As chuvas são alimentadas pelo calor crescente nessa região, tida antes como de clima sempre ameno. Segundo climatologistas, desde 1990 a temperatura média anual na costa do Mar no Norte aumentou 0,24ºC por década.

Como resultado, há menos dias com precipitação de neve e a ocorrência de geadas, um indicativo de que os invernos do Reino Unido também estão mais quentes.

Para tentar conter os danos crescentes provocados por enchentes, Glasgow já trabalha num plano de adaptação à essa nova era pontilhada por extremos.

Entre as iniciativas já postas em prática estão a abertura de novas áreas verdes, que servirão para armazenar a água das chuvas em dias de precipitação excessiva.

Também já está sendo feita a substituição de bueiros vedados por versões gradeadas, que facilitam o escoamento das águas pluviais.