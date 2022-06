Rússia volta a atacar Kiev após um mês, e Putin faz nova ameaça

Após cerca de um mês sem ataques, a capital da Ucrânia, Kiev, voltou a ser alvo de mísseis russos neste domingo, 5. Disparados do mar Cáspio, eles teriam atingido uma instalação em que vagões de trens são reparados. Segundo o prefeito Vitali Klitchko, ninguém morreu e apenas uma pessoa ficou ferida. A guerra completou 100 dias na última semana.

As versões russa e ucraniana sobre o novo ataque têm divergências. Segundo o país de Vladimir Putin, os mísseis destruíram tanques T-72 e outros veículos que vizinhos do Leste Europeu forneceram à Ucrânia no contexto da guerra. Já os representantes de Volodymyr Zelensky confirmam que a instalação em Damitsia, leste de Kiev, foi atingida, mas negam a existência de equipamentos militares.

Em entrevista divulgada depois do bombardeio, Putin explicitou mais ameaças a Kiev. Segundo o chefe do Kremlin, Moscou usará suas armas em direção a alvos inéditos se a Ucrânia receber mísseis de longo alcance de países ocidentais. A declaração se dá na esteira do anúncio, feito na semana passada, de que os Estados Unidos vão fornecer aos ucranianos um sistema avançado de mísseis.