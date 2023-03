Rússia proíbe uso de iPhone por funcionários do Kremlin

Funcionários do Kremlin envolvidos na campanha de reeleição do presidente Vladimir Putin em 2024 foram proibidos de usar iPhones por preocupações com possíveis atos de espionagem de agências ocidentais, informou o jornal russo Kommersant nesta segunda-feira, 20, citando fontes próximas à decisão.

Segundo o jornal, o vice-chefe da administração presidencial, Sergei Kiriyenko, afirmou durante seminário organizado pelo Kremlin que todos os funcionários ligados à candidatura deveriam trocar seus celulares até o dia 1° de abril.

“Está tudo acabado para o iPhone: jogue fora ou dê para as crianças”, disse um dos participantes da reunião ao jornal. “Todo mundo terá que fazer isso ainda em março”.

Perguntado sobre o assunto nesta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse não poder confirmar a reportagem.

“Smartphones não deveriam ser usados para assuntos oficiais”, disse Peskov. “Qualquer smartphone tem um mecanismo razoavelmente transparente, independentemente de qual sistema operacional possui – Android ou iOS. Naturalmente, eles não são usados para fins oficiais”.

A proibição do uso do modelo fabricado pela Apple chega em um momento em que a Rússia deseja afastar tecnologias ocidentais do país. Pouco depois de a Rússia enviar suas tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, espiões dos EUA e do Reino Unido afirmaram que a inteligência já sabia os planos de Putin. A origem dessas informações nunca foi revelada e a Apple não comentou sobre o assunto.

O próprio presidente russo, Vladimir Putin, já afirmou que não tem smartphone, embora Peskov já tenha admitido que Putin usa a Internet eventualmente.

Em entrevista à agência de notícias estatal russa TASS em 2020, Putin afirmou que não tem um celular próprio, e usa um do governo, ou de assessores próximos. A decisão, segundo ele, é porque o celular “tocaria o tempo inteiro”. Apesar disso, Peskov revelou que o presidente usa a internet de vez em quando.