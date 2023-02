Rússia pode ter perdido metade de seus tanques em operação na Ucrânia

A Rússia pode ter perdido metade de todos os seus tanques em operação desde o começo da guerra da Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado, de acordo com informações coletadas por um grupo de monitoramento e publicadas nesta quinta-feira, 9.

O grupo Oryx, uma plataforma aberta de inteligência que coleta evidências visuais de perdas de equipamentos na Ucrânia desde o início do conflito, disse ter verificado mil perdas distintas de tanques russos na guerra. Outros 554 tanques russos foram capturados por forças ucranianas, 79 foram danificados e 65 foram abandonados.

O número não inclui perdas que não foram visualmente confirmadas, disse Jakub Janovsky, um analista militar que contribui com a plataforma, à rede CNN. A estimativa é que a perda total possa estar perto de 2 mil tanques.

“A Rússia começou a guerra com cerca de 3 mil tanques em operação. Então há uma boa chance de que a Rússia perdeu metade de seus tanques usáveis”, disse Janovsky à CNN.

O número de perdas vai de encontro com descrição de ambos os países de que a guerra estaria se intensificando nos campos nevados ucranianos. Na terça-feira 7, o governo ucraniano anunciou que as 24 horas anteriores foram as mais mortais para as tropas russas desde o início da invasão.

Kiev afirma que o número de soldados russos mortos aumentou em 1.030 durante a noite, chegando ao total de 133.190, o maior aumento da guerra até o momento em um único dia. De acordo com autoridades russas, por sua vez, 6.500 ucranianos foram mortos durante o mês de janeiro.

Depois de falhar em dominar Kiev, os russos estão tentando recuperar perdas sofridas no segundo semestre de 2022. Dos dois lados da guerra, tanques têm sido uma peça fundamental. Enquanto a Rússia usou veículos pesados para avançar em direção a cidades estratégicas, a Ucrânia aguarda a chegada dos tanques prometidos pelas nações ocidentais para montar uma contraofensiva.

Em meio aos avanços russos, existe a expectativa ucraniana pela chegada dos tanques ocidentais, mas eles ainda vão demorar meses para entrar no campo de batalha. A perspectiva de Moscou é de que o armamento ocidental fornecido só é responsável por aumentar e estender a guerra.

“Os EUA e seus aliados estão tentando prolongar o conflito o máximo possível”, disse o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, em uma teleconferência com oficiais militares. “Para fazer isso, eles começaram a fornecer armas ofensivas pesadas, incitando abertamente a Ucrânia a tomar nossos territórios. Na verdade, essas medidas estão arrastando os países da Otan para o conflito e podem levar a um nível imprevisível de escalada”, acrescentou.

Os territórios russos citados por Shoigu são quatro províncias ucranianas que a Rússia alegou ter anexado em 2022, bem como a Crimeia, que tomou da Ucrânia em 2014. É esperado que os tanques ocidentais forneçam a capacidade de atingir as linhas de abastecimento russas em todo o território ocupado no continente ucraniano e partes da península da Crimeia.