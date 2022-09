Rússia perde controle total de Luhansk após Ucrânia capturar vila

A Ucrânia reconquistou uma vila perto da cidade de Lysychansk nesta terça-feira, 20, o que significa que a Rússia não tem mais controle total da região de Luhansk. A vitória é pequena, mas simbólica, porque fere um dos principais objetivos de guerra do presidente Vladimir Putin.

O governador de Luhansk, Serhiy Haidai, disse nesta terça que as forças armadas da Ucrânia estão no “controle total” de Bilohorivka.

“É um subúrbio de Lysychansk. Em breve vamos expulsar esses canalhas de lá com uma vassoura”, afirmou. “Passo a passo, centímetro a centímetro, libertaremos toda a nossa terra dos invasores.”

Vídeos compartilhados pelo aplicativo de mensagens Telegram mostraram soldados ucranianos patrulhando a pé uma rua em ruínas.

A video has appeared of Ukrainian forces in the settlement of Bilohorivka in Luhansk Oblast, west of the city of Lysychansk.

Earlier, the liberation of the settlement was announced by the head of Luhansk regional administration.

Video coords: 48.923983, 38.246568 pic.twitter.com/cD3a3BR3T5

— Status-6 (@Archer83Able) September 19, 2022