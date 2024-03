Rússia lança maior ataque de mísseis em semanas contra capital da Ucrânia

A Rússia lançou seu maior ataque em semanas contra a capital da Ucrânia, Kiev, durante a madrugada desta quinta-feira, 21. Segundo a força aérea ucraniana, 31 mísseis russos foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea, causando várias explosões. Quatro pessoas foram hospitalizadas e pelo menos 17 foram feridas, incluindo uma criança, após a queda de detritos dos foguetes na região.

A chuva de mísseis em Kiev ocorre após uma série de bombardeios e incursões ucranianas dentro do território russo, a maioria localizados fronteira entre os países em guerra. Depois do ocorrido, o presidente da Ucrânia, Volodymr Zelensky, apelou novamente aos países do Ocidente por mais ajuda militar.

+ Rússia anuncia criação de dois novos exércitos para lutar na Ucrânia

“Tal terror continua todos os dias e noites. A unidade mundial é capaz de pará-lo quando nos ajuda com sistemas de defesa aérea”, disse Zelensky em uma publicação no seu canal no aplicativo de mensagens Telegram.

“Agora essa proteção é necessária aqui na Ucrânia… É bem possível se os parceiros tiverem vontade política suficiente”, concluiu o presidente ucraniano.

Continua após a publicidade

Impacto

Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev, disse que as explosões provocaram incêndios em diversos prédios residenciais, e as labaredas também destruíram carros e um transformador de energia, além de causarem a explosão de algumas janelas.

“Como resultado de operações de combate bem-sucedidas, todos os mísseis inimigos foram abatidos sobre Kiev e nos arredores da capital”, afirmou Popko em uma publicação no Telegram.