Rússia finaliza ogiva nuclear Poseidon, a ‘arma invencível’ de Putin

A Rússia diz ter finalizado sua primeira ogiva nuclear Poseidon, um super torpedo que seria capaz de desencadear ondas radioativas no oceano para tornar as cidades costeiras inabitáveis. O anúncio foi feito de forma extraoficial, por meio da agência de notícias estatal Tass, nesta segunda-feira, 16.

Este é o mais recente sinal do presidente russo, Vladimir Putin, de que Moscou não pretende recuar da guerra na Ucrânia. Na véspera do Ano Novo, ele voltou a descrever o Ocidente como o verdadeiro inimigo da Rússia e despachou mísseis hipersônicos para o Atlântico como uma espécie de aviso.

+ Putin substitui general no comando da guerra na Ucrânia

“As primeiras cargas de munição Poseidon foram fabricadas, e o submarino Belgorod as receberá em um futuro próximo”, disse a Tass, citando uma fonte de defesa.

De acordo com a agência de notícias russa, os principais componentes do Poseidon, incluindo um reator nuclear para dar ao torpedo sua própria fonte de energia, foram concluídos com sucesso. A tripulação do submarino nuclear Belgorod também completou testes com modelos da arma.

Putin mencionou pela primeira vez a construção do Poseidon em 2018, parte de um anúncio sobre suas “armas invencíveis”. Ele caracterizou o torpedo como um tipo fundamentalmente novo de arma nuclear estratégica, confirmando que teria seu próprio suprimento de energia nuclear.

+ Rússia renova ataques na Ucrânia e enterra ‘plano de paz’ de Zelensky

Existem poucos detalhes confirmados sobre o Poseidon, mas a ogiva é essencialmente um cruzamento entre um torpedo e um drone, que pode ser lançado de um submarino nuclear.

Continua após a publicidade

A arma tem suas raízes nos planos soviéticos de Josef Stalin para um torpedo nuclear que seria capaz, no contexto da União Soviética e da Guerra Fria, de devastar a costa dos Estados Unidos.

No discurso de 2018, Putin disse que o alcance do torpedo seria ilimitado e que poderia operar em profundidades extremas a uma velocidade superior à de qualquer submarino ou outro torpedo.

“Eles são muito silenciosos, têm alta capacidade de manobra e são praticamente indestrutíveis para o inimigo. Não há arma que possa combatê-los no mundo hoje”, disse Putin.

O Poseidon será transportado pelo K-329 Belgorod, um submarino nuclear especial que foi construído pelo Estaleiro Sevmash.

+ Rússia faz ultimato à Ucrânia e condiciona EUA ao fim da guerra

Os Estados Unidos disseram em sua Revisão da Postura Nuclear em 2022 que a Rússia e a China “continuam a expandir e diversificar suas capacidades nucleares, para incluir sistemas novos e desestabilizadores”.

“A Rússia está buscando vários novos sistemas com capacidade nuclear projetados para manter a pátria dos Estados Unidos ou aliados e parceiros em risco”, disse o relatório.

No ano passado, o Instituto Naval americano disse que o desenvolvimento do Poseidon virou de cabeça para baixo as suposições sobre armas nucleares lançadas por submarinos.

“Talvez o mais assustador, esta arma nuclear tem potencial para operação autônoma”, avaliou o instituto. Como uma arma totalmente nova, “não é coberta pelos atuais tratados de armas nucleares”, acrescentou.