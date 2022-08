Rússia desliga gasoduto Nord Stream 1, alegando manutenção

A Rússia interrompeu nesta quarta-feira, 31, o fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream 1 para a Europa, citando a necessidade de realizar reparos. A medida aumentou o nervosismo entre os europeus sobre a confiabilidade do fornecimento de energia por Moscou no inverno.

A Gazprom, estatal russa de energia, informou que a paralisação do duto duraria três dias. Há duas semanas, a empresa comunicou que a interrupção estava prevista, mas o governo alemão disse que não havia sido informado formalmente e recebeu as informações pelas redes sociais e o canal Telegram da Gazprom.

Nos últimos meses, a vazão de gás havia sido reduzida para 40% dos níveis esperados. Em julho, o fluxo foi interrompido totalmente para uma manutenção programada, e retomado novamente após 10 dias, mas com apenas 20% da capacidade. Moscou culpou o fracasso da Alemanha em enviar equipamentos vitais para os reparos, devido às sanções impostas à Rússia.

O governo alemão rejeita a alegação, chamando-a de “pretensão”. O Nord Stream 1 estava “totalmente operacional” e não havia problemas técnicos, disseram autoridades.

Desde que invadiu a Ucrânia, a Rússia cortou completamente o fornecimento de gás para a Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Holanda e Polônia, e reduziu os fluxos através de outros gasodutos.

Na manhã desta quarta-feira, a Rússia acusou o governo alemão de fazer todo o possível para destruir suas relações energéticas com Moscou. Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse que a Alemanha é a culpada por “tentar fraturar completamente” o vínculo energético entre os dois países.

A Alemanha está correndo contra o tempo para fazer exatamente isso, já tendo diminuído sua dependência do gás russo de cerca de 55% em fevereiro para cerca de 26% atualmente, reduzindo o uso da fonte e encontrando fontes alternativas de importação. Mas não se espera que seja completamente independente do gás russo até meados de 2024.