Rússia critica conversas sobre paz na Ucrânia sem delegação de Moscou

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia repreendeu nesta segunda-feira, 7, os esforços de autoridades internacionais reunidas na Arábia Saudita para encontrar um acordo pacífico para a guerra na Ucrânia. De acordo com Moscou, as negociações não têm “o menor valor agregado” porque os russos não foram convidados, ao contrário dos ucranianos.

Autoridades de 40 países se reuniram no último domingo, 6, na cidade de Jeddah para uma reunião de dois dias que visa chegar a um acordo sobre os principais pontos para acabar com o conflito na Ucrânia. Porém, de acordo com o comunicado da Chancelaria russa, a reunião seria inútil por não levar em conta os interesses russos, repetindo que a Rússia está aberta a uma solução diplomática em seus termos que ponha fim à guerra e está pronta para responder a propostas sérias.

Entretanto, Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descartou as exigências anteriores de Moscou que dariam à Rússia tempo para se aprofundar nas partes da Ucrânia que já ocupou. Nas redes sociais, ele disse que as forças russas devem se retirar totalmente das áreas ocupadas e que não haveria compromisso de Kiev sobre isso.

Rússia volta a atacar Ucrânia em meio à reunião pela paz

Enquanto isso, o Serviço de Segurança Ucraniano anunciou nesta segunda-feira, 7, que deteve uma informante que supostamente reuniu informações sobre a viagem de Zelensky à região sul de Mykolaiv no mês passado. O órgão alegou que a mulher “estava coletando dados para um ataque aéreo durante a visita de Zelensky”.

A informante teria tentado estabelecer a rota, horários e visitas do presidente na região. De acordo com o comunicado, ela foi detida quando tentou transmitir as informações para os russos.

Ministro da Defesa russo visita tropas na linha de frente na Ucrânia

Ainda nesta segunda-feira, um bombardeio russo atingiu um prédio residencial de nove andares na cidade de Kherson, matando uma pessoa e ferindo outras quatro, de acordo com o governador regional Oleksandr Prokudin. Ele disse que Kherson passou por uma “noite difícil” enquanto os russos “cobriam a parte central da cidade com fogo”.

Na província de Kharkiv, no nordeste do país, o governador Oleh Syniehubov também anunciou que uma mulher de 57 anos foi morta e quatro pessoas ficaram feridas no bombardeio russo contra um vilarejo.

