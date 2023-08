Ministro da Defesa russo visita tropas na linha de frente na Ucrânia

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, visitou nesta sexta-feira, 4, uma base em solo ucraniano de um comando do Exército russo que luta na guerra da Ucrânia, disse a agência de notícias russa Interfax. Recebido por um comandante do grupo, Shoigu agradeceu aos oficiais e soldados por “conduzirem operações bem-sucedidas” perto do território de Lyman.

O ministro também afirmou ter visto um veículo de combate de infantaria sueco CV-90 abandonado por soldados ucranianos após ter sido atingido por uma granada antitanque de mão. Ele foi previamente informado sobre certas “deficiências” que o tanque sueco tinha.

Segundo um relatório produzido pelo grupo, a Rússia tem tentado minimizar a eficácia das armas e equipamentos que os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm fornecido à Ucrânia.

A viagem de Shoigu ocorreu alguns dias depois de o general Valery Gerasimov, chefe do Estado-maior russo, visitar a linha de frente da batalha.

A visita também ocorre em meio à intensificação de ataques ucranianos. Nesta sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia disse que seus drones navais danificaram e tiraram de circulação um navio de guerra de Moscou, durante um ataque à base da Marinha russa em Novorossiysk, no Mar Negro. O Kremlin alegou que se defendeu do ataque.

Segundo a agência de notícias Reuters, havia uma tripulação de cerca de 100 militares russos na embarcação quando ela foi atacada por um drone marítimo carregando 450 quilos de TNT, mas não há informações sobre vítimas. A Reuters também reportou que fontes viram um grande navio da marinha russa ser rebocado para terra.

As tensões dentro e perto do Mar Negro aumentaram desde que a Rússia, no mês passado, deixou um acordo que permitia a exportação segura de grãos dos portos ucranianos. Desde então, drones e mísseis russos atingem sucessivamente instalações portuárias e silos de grãos ucranianos no Mar Negro ou arredores.

