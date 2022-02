Rússia anuncia retirada de parte das tropas em torno da Ucrânia

O governo da Rússia anunciou em comunicado nesta terça-feira, 15, que decidiu retirar algumas tropas militares da fronteira com a Ucrânia. De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, diversas unidades já “completaram suas missões” de realizar treinamentos planejados na região.

O anúncio, no entanto, não especifica quantos soldados voltarão às bases permanentes, apenas que “unidade dos distritos militares do sul e oeste que completaram suas missões já começaram a embarcar” para as guarnições.

Apesar da retirada parcial, “as Forças Armadas russas continuam uma série de exercícios em larga escala para treinamento operacional de tropas. Praticamente todos os distritos militares, frotas e tropas aerotransportadas estão participando”, ressaltou Konashenkov.

Ao mesmo tempo da diminuição de presença militar, cresce o plano russo de reconhecer áreas separatistas da Ucrânia como governo, o que complicaria Kiev. Na segunda-feira, o Parlamento começou a discutir o reconhecimento das duas autoproclamadas repúblicas separatistas pró-Rússia no leste ucraniano, que deram início a uma guerra civil em 2014 depois de moscou anexar a península da Crimeia.

De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, há, atualmente, mais de 127.000 soldados russos posicionados perto de seus limites. A Rússia cercou o norte do país vizinho, onde a fronteira é mais desguarnecida, posicionando seu Exército como uma ferradura, cercando a região por três lados, incluindo em territórios de Belarus, de quem é aliada.

O anúncio desta segunda-feira acontece um dia antes da data citada por autoridades do Ocidente como a de uma possível invasão à Ucrânia, o que fez com que representantes do governo de Moscou criticassem a “histeria”.

À imprensa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou os Estados Unidos de intensificar a crise ao repetir sobre uma invasão iminente, ao ponto em que o presidente Vladimir Putin teria começado a fazer piadas sobre o assunto.

“Ele nos pediu para descobrir o momento exato, incluindo a hora, do início da guerra que foi publicada. É impossível entender esta loucura maníaca por informação”, disse Peskov. “Sempre falamos que as tropas voltariam para suas bases ao fim dos exercícios. Este é o caso dessa vez”.

Para Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, “15 de fevereiro de 2022 entrará para a história como o dia em que a propaganda de guerra do Ocidente fracassou. Eles foram desonrados e destruídos sem que um único tiro fosse disparado”.

Na segunda-feira, em duas reuniões de Putin que tiveram trechos televisionados, autoridades russas já havia indicado um recuo na presença militar na fronteira com a Ucrânia. Em um dos trechos, foi anunciado o fim das atividades militares de Moscou com Belarus, iniciadas na última quinta-feira com a transferência de cerca de 30.000 soldados, dois batalhões de sistemas de mísseis terra-ar e diversos caças para os arredores de Minsk.

Os treinamentos foram vistos pelos Estados Unidos e pela Otan, principal aliança militar ocidental, como pretexto para Moscou aumentar ainda mais o número de tropas ao longo da divisa com território ucraniano. A capital ucraniana, Kiev, fica a cerca de 200 quilômetros da fronteira com Belarus.

Em uma das reuniões, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, indicou que Moscou deveria manter mais diálogos com os Estados Unidos e seus aliados, mesmo que eles se recusem a atender as exigências de Putin.

Ainda no encontro, Putin perguntou a Lavrov se havia uma chance de chegar a um acordo para resolver as preocupações de segurança da Rússia, ou se estava apenas sendo arrastado para negociações tortuosas.

“Já alertamos mais de uma vez que não permitiremos negociações intermináveis ​​sobre questões que exigem uma solução hoje”, respondeu Lavrov. “Mas devo dizer que sempre há chances. Me parece que nossas possibilidades estão longe de estarem esgotadas… Nesta fase, sugiro continuar e intensificá-las”.

Em seguida, Putin responde : “Certo”.

O Kremlin é contra a possível adesão de Kiev à aliança militar da Otan e vem alertando que uma confirmação terá consequências graves. Segundo Putin, uma eventual adesão do país vizinho à Otan é uma ameaça não apenas à Rússia, “mas também a todos os países do mundo”. De acordo com ele, uma Ucrânia próxima ao Ocidente pode ocasionar uma guerra para recuperar a Crimeia – território anexado pelo governo russo em 2014 –, levando a um conflito armado.

A Aliança, por sua vez, afirma que “a relação com a Ucrânia será decidida pelos 30 aliados e pela própria Ucrânia, mais ninguém” e acusa a Rússia de enviar tanques, artilharia e soldados à fronteira para preparar um ataque.