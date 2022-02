Rússia pode invadir a Ucrânia nesta semana, diz conselheiro de Biden

O conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou neste domingo, 13, em entrevista ao canal americano CNN, que acredita que a Rússia pode invadir a Ucrânia nesta semana, considerando as movimentações militares na região. Segundo Sullivan, as forças russas estão em um lugar onde uma invasão pode ocorrer antes do final dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, no próximo dia 20. “Uma grande ação militar pode começar pela Rússia na Ucrânia a qualquer momento”, declarou.

“A maneira como eles construíram suas forças, como manobraram as coisas, torna real a possibilidade de que haverá uma grande ação militar muito em breve. Estamos preparados para continuar a trabalhar na diplomacia, mas também estamos preparados para responder de forma unida e decisiva com nossos aliados e parceiros caso a Rússia prossiga”, disse Sullivan.

As declarações à televisão americana vêm um dia depois de o presidente dos EUA, Joe Biden, conversar por telefone com o líder russo Vladimir Putin sobre a crescente presença de soldados nas fronteiras com a Ucrânia. No telefonema, Biden deixou claro que, se houver uma invasão, os Estados Unidos e seus aliados irão impor à Rússia “custos rápidos e severos”.

Os americanos calculam que a Rússia tenha reunido mais de 100 000 soldados perto da fronteira da Ucrânia, e os Estados Unidos informaram, com base em imagens de satélites, que novos militares estão chegando. Na sexta-feira, 11, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, já havia dito que a Ucrânia pode ser invadida “a qualquer momento”. Putin nega que irá atacar, mas faz uma série de exigências, como a não entrada da Ucrânia na Otan e a retirada de tropas de alguns ex-Estados soviéticos, o que o Ocidente reluta em atender.