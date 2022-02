Em conversas com ministros, Putin dá sinais de recuo em invasão à Ucrânia

Trechos de reuniões do presidente russo, Vladimir Putin, exibidos pela mídia russa nesta segunda-feira, 14, pareciam indicar um recuo no cerco da Rússia à Ucrânia, que vem levantando preocupações no Ocidente de uma invasão iminente ao país vizinho.

Em uma das conversas, Putin e o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, informaram que encerarão parte das atividades militares da Rússia com Belarus, iniciadas na última quinta-feira com a transferência de cerca de 30.000 soldados, dois batalhões de sistemas de mísseis terra-ar e diversos caças para os arredores de Minsk.

Os treinamentos estão sendo vistos pelos Estados Unidos e pela Otan como pretexto para Moscou aumentar ainda mais o número de tropas ao longo da divisa com território ucraniano. A capital ucraniana, Kiev, fica a cerca de 200 quilômetros da fronteira com Belarus.

Nesta segunda-feira, no entanto, Putin e Shoigu tentaram sugerir o contrário.

“Os exercícios militares aconteceram, parte deles está terminando. Outros vão continuar dada a magnitude desses exercícios que foram planejados e que começaram no início de dezembro”, disse Shoigu, sem detalhar quantas tropas serão removidas dos entornos da Ucrânia.

De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, há, atualmente, mais de 127.000 soldados russos posicionados perto de seus limites. A Rússia cercou o norte do país vizinho, onde a fronteira é mais desguarnecida, posicionando seu Exército como uma ferradura, cercando a região por três lados, em territórios de Belarus, de quem é aliada.

Em outra reunião, que também teve trechos televisionados, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, indicou que Moscou deveria manter mais diálogos com os Estados Unidos e seus aliados, mesmo que eles se recusem a atender as exigências de Putin.

Ele também disse que os Estados Unidos apresentaram propostas concretas para reduzir os riscos militares, mas disse que as respostas da União Europeia e da aliança militar da Otan não foram satisfatórias.

Ainda na reunião, Putin perguntou a Lavrov se havia uma chance de chegar a um acordo para resolver as preocupações de segurança da Rússia, ou se estava apenas sendo arrastado para negociações tortuosas.

“Já alertamos mais de uma vez que não permitiremos negociações intermináveis ​​sobre questões que exigem uma solução hoje”, respondeu Lavrov. “Mas devo dizer que sempre há chances. Me parece que nossas possibilidades estão longe de estarem esgotadas… Nesta fase, sugiro continuar e intensificá-las”.

Em seguida, Putin responde : “Certo”.

O ministro também afirmou que recebeu respostas “insatisfatórias” a uma carta que enviou a dezenas de membros da União Europeia e da Otan sobre a questão da “segurança indivisível”, que seria uma referência à reclamação da Rússia de que a Ucrânia e os outros países estão fortalecendo sua segurança às custas da Rússia e que isto é uma violação dos acordos internacionais.

“Recebi respostas insatisfatórias, nenhum dos meus colegas ministros respondeu à minha mensagem direta. Portanto, continuaremos buscando uma reação concreta de cada país”, afirmou.

O Kremlin é contra a possível adesão de Kiev à aliança militar da Otan e vem alertando que uma confirmação terá consequências graves. Segundo Putin, uma eventual adesão do país vizinho à Otan é uma ameaça não apenas à Rússia, “mas também a todos os países do mundo”. De acordo com ele, uma Ucrânia próxima ao Ocidente pode ocasionar uma guerra para recuperar a Crimeia – território anexado pelo governo russo em 2014 –, levando a um conflito armado.

A Aliança, por sua vez, afirma que “a relação com a Ucrânia será decidida pelos 30 aliados e pela própria Ucrânia, mais ninguém” e acusa a Rússia de enviar tanques, artilharia e soldados à fronteira para preparar um ataque.