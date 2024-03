Rússia amplia ataque à capital da Ucrânia com mísseis hipersônicos

A força aérea da Ucrânia disse ter abatido dois mísseis balísticos que a Rússia lançou contra a capital ucraniana nesta segunda-feira, 25, que a embaixadora americana em Kiev, Bridget Brink, afirmou serem “mísseis hipersônicos”. A investida ocorreu após o exército ucraniano atingir a península da Crimeia com ataques aéreos, que danificaram um navio de guerra russo.

“Mais uma vez esta manhã a Rússia está atacando a Ucrânia com mísseis hipersónicos. Explosões fortes em Kiev”, escreveu Brink no X, antigo Twitter.

Again this morning Russia is attacking Ukraine with hypersonic missiles. Loud explosions in Kyiv.

Over the last 5 days, Russia has launched hundreds of missiles and drones against a sovereign country.

Ukraine needs our assistance now. There is not a moment to lose.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 25, 2024