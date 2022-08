Rússia acusa EUA de envolvimento direto na guerra da Ucrânia

A Rússia acusou os Estados Unidos de envolvimento direto na guerra da Ucrânia nesta terça-feira, 2, depois de alegar que os americanos estavam compartilhando informações de inteligência com forças ucranianas.

Moscou fez a acusação com base em comentários do vice-chefe de inteligência militar ucraniano, Vadym Skibitsky. A autoridade informou que Kiev usou foguetes de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos, os Himars, com a orientação de excelentes imagens de satélite e informações em tempo real.

Skibitsky disse em entrevista a um jornal britânico que autoridades de inteligência da Ucrânia se consultavam com seus homólogos nos Estados Unidos antes do uso dos Himars. Além disso, Washington também tem poder de veto sobre os alvos pretendidos. Contudo, o vice-chefe de inteligência enfatizou que autoridades americanas não estavam fornecendo informações diretas sobre os alvos.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que a entrevista mostrou que os Estados Unidos estavam diretamente envolvidos na guerra, apesar das repetidas alegações de que seu papel no conflito estava limitado ao fornecimento de armas, porque não queria um confronto direto com Moscou.

“Tudo isso prova inegavelmente que Washington, ao contrário das afirmações da Casa Branca e do Pentágono, está diretamente envolvida no conflito na Ucrânia”, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

“O governo [do presidente Joe] Biden é diretamente responsável por todos os ataques com foguetes aprovados por Kiev em áreas residenciais e infraestruturas civis em áreas povoadas de Donbas e outras regiões, que resultaram em mortes em massa de civis”, disse o Ministério da Defesa russo.

Agências de notícias relataram que não houve reação imediata do Ministério da Defesa da Casa Branca ou do Pentágono às alegações.

Segundo a mídia estatal russa RIA Novosti, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse: “Nenhuma outra confirmação do envolvimento direto dos Estados Unidos nas hostilidades no território da Ucrânia é necessária. O fornecimento de armas é acompanhado não apenas de instruções sobre seu uso, mas, neste caso, elas cumprem a função de artilheiros em sua forma mais pura”.