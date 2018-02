Em fotos: Roma tem a maior queda de neve em seis anos

1. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 1 /10 Uma vista panorâmica mostra tetos de casas, edifícios e copas de árvores cobertos pela neve que transformou a paisagem da cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018 (Remo Casilli/Reuters) Uma vista panorâmica mostra tetos de casas, edifícios e copas de árvores cobertas pela neve que transformou a paisagem da cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018

2. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 2 /10 Um padre é visto arremessando uma bola de neve durante uma nevasca na cidade de Roma, na Itália - 26/20/2018 (Max Rossi/Reuters) Um padre é visto arremessando uma bola de neve durante uma nevasca na cidade de Roma, na Itália - 26/20/2018

3. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 3 /10 Onda de frio 'Burian' atinge Roma, capital da Itália. Na foto, mulher caminha próxima ao Coliseu - 26/02/2018 (Simona Granati - Corbis/Corbis/Getty Images) Onda de frio 'Burian' atinge Roma, capital da Itália. Na foto, mulher caminha próxima ao Coliseu - 26/02/2018

4. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 4 /10 Um homem caminha ao lado de um estacionamento, onde todas as motocicletas estão cobertas de neve, devido a uma onda de frio que congelou a cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018 (Max Rossi/Reuters) Um homem caminha ao lado de um estacionamento, onde todas as motocicletas estão cobertas de neve, devido à uma onda de frio que congelou a cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018

5. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 5 /10 Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é visto durante uma nevasca na cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018 (Alberto Lingria/Reuters) Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é visto durante uma nevasca na cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018

6. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 6 /10 Pessoas levam seus cachorros para brincar com a neve que caiu durante uma onda de frio na cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018 (Remo Casilli/Reuters) Pessoas levam seus cachorros para brincar com a neve que caiu durante uma onda de frio sobre a cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018

7. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 7 /10 Onda de frio 'Burian' atinge Roma, capital da Itália. Na foto, o gasômetro, atração turística da região - 26/02/2018 (Silvia Lore/NurPhoto/Getty Images) Onda de frio 'Burian' atinge Roma, capital da Itália. Na foto, o Gasômetro, atração turística da região - 26/02/2018

8. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 8 /10 Onda de frio 'Burian' atinge Roma, capital da Itália. Na foto, pessoas caminham próximas ao Coliseu - 26/02/2018 (Silvia Lore/NurPhoto/Getty Images) Onda de frio 'Burian' atinge Roma, capital da Itália. Na foto,pessoas caminham próximas ao Coliseu - 26/02/2018

9. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 9 /10 Um boneco de neve é visto enfeitando a vista do Fórum Antigo, em Roma, na Itália - 26/02/2018 (Vincenzo Pinto/AFP) Um boneco de neve é visto enfeitando a vista do Forum Antigo, em Roma, na Itália - 26/02/2018

10. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 10/10 A escultora Francesca Antonello modela um rosto à base de gelo, enquanto pessoas ao seu lado observam a vista do Fórum Antigo, após uma forte nevasca na cidade de Roma, Itália - 26/02/2018 (Alessandra Tarantino/AP) A escultora Francesca Antonello, modela um rosto à base de gelo, enquanto pessoas ao seu lado observam a visto do Forum Antigo, após uma forte nevasca na cidade de Roma, Itália - 26/02/2018

A cidade de Roma, capital da Itália, acordou nesta segunda-feira com a mais forte queda de neve em seis anos. A tempestade interrompeu os serviços de transportes da cidade, afetou voos, fechou escolas e obrigou as autoridades a pedir auxílio para limpar as ruas. Dos dois aeroportos da capital, apenas um estava funcionando, o Fiumicino, e somente uma de suas pistas. O outro, Ciampino, precisou ser fechado durante a noite para que pelo menos uma pista pudesse ser limpa.

Roma não tinha há décadas uma onda de frio tão forte no fim de fevereiro. Geralmente as temperaturas para o mês oscilam entre 3,5 e 13 graus Celsius. Nesta segunda-feira, elas ficaram entre -8 e -4 graus Celsius. Devido à raridade, a cidade não estava preparada para lidar com esse tipo de emergência, por isso precisou pedir ajuda a outras regiões. A polícia recomendou aos cidadãos que evitassem sair de suas casas.

Na Praça de São Pedro, no Vaticano, o clima rendeu uma guerra de bolas de neve entre sacerdotes e seminaristas.

De acordo com a CNN, essa onda de frio, batizada de “fera do leste”, é resultado de ventos vindos da Sibéria que está atingindo boa parte da Europa. Na França teve 10 centímetros de queda de neve e temperatura de -2 graus Celsius. O Reino Unido deve enfrentar à noite um frio de -15 graus. O tempo congelante é esperado para chegar até mesmo ao sul e ao leste da Espanha, com queda de neve em Barcelona.

As temperaturas devem continuar baixas até no mínimo quinta-feira.

(Com Reuters)