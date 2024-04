‘Reze por mim, que eu rezo pela senhora”, diz papa a Dilma Rousseff

O papa Francisco recebeu neste sábado, 27, no Vaticano, Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil e presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do Brics. Dilma foi a primeira chefe de Estado a ser recebida no Vaticano por Francisco após o início do seu ministério e foi a anfitriã do pontífice em 2013, quando ele esteve no Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude.

Nas redes sociais, Dilma ressaltou que o papa é um homem profundamente comprometido com os destinos da humanidade. “Falamos sobre os grandes desafios da humanidade: o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas”, escreveu ela.

É sempre uma alegria estar com o Papa Francisco, amigo do Brasil e um homem profundamente comprometido com os destinos da humanidade. Foto: Vatican Media pic.twitter.com/e9GuRioCWg — Dilma Rousseff (@dilmabr) April 27, 2024

Segundo o Vaticano, Dilma presenteou o papa com o livro Theodoro Sampaio. Nos sertões e na cidade, obra de Ademir Pereira dos Santos sobre o geógrafo, engenheiro, historiador e escritor nascido em 1855, filho de uma escrava, na zona rural de Santo Amaro da Purificação, na Bahia. O papa deu a Dilma alguns de seus documentos, como a encíclica Laudato si e a exortação apostólica Laudate Deum, além de uma escultura em bronze com as escritas “amar” e “ajudar”.

Ao final do encontro, o pontífice disse a Dilma: “Reze por mim, que eu rezo pela senhora”.

