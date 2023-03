Reservistas russos estão usando pás para lutar, diz inteligência britânica

O Ministério da Defesa do Reino Unido informou neste domingo 5 que diversos reservistas russos usam pás para combate direto na Ucrânia, devido à falta de munições. Os primeiros relatos surgiram no final de fevereiro, quando diversos militares da Rússia afirmaram ter recebido ordens de atacar os soldados ucranianos com apenas “armas de fogo e pás”.

A pá que estaria sendo utilizada pelos militares é o modelo MPL-50, projetada em 1869. Desde a sua criação, a ferramenta não teve muitas modificações e faz parte do kit do exército reservista há décadas.

“A letalidade da ferramenta de entrincheiramento padrão MPL-50 é particularmente mitificada na Rússia”, disse o ministério em uma atualização de inteligência.

O ministério ainda destacou que o uso contínuo da pá como arma “destaca os combates brutais e de baixa tecnologia”, que perpassa grande parte da guerra. Além disso, a atualização também informou que um dos reservistas descreveu não estar “nem física nem psicologicamente” preparado para a ação.

“Evidências recentes sugerem um aumento no combate corpo a corpo na Ucrânia”, relatou a inteligência britânica. “Isto é provavelmente o resultado do comando russo continuar a insistir em uma ação ofensiva em grande parte composta por infantaria desmontada, com menos apoio de fogo de artilharia porque a Rússia está com falta de munições”, concluiu.

Até o momento, o ministério não deu informações sobre onde essas batalhas estavam ocorrendo. Segundo alguns analistas, embora haja de fato uma escassez de munição, a situação é ainda mais complexa do que sugere a atualização de inteligência e as forças russas continuam com o dobro de munição em comparação ao lado ucraniano.

