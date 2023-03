Rússia ‘não vai mudar curso da guerra’ ganhando uma batalha, dizem EUA

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse nesta segunda-feira, 6, que a cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, tem uma importância mais simbólica do que operacional, e sua queda não significa necessariamente que a Rússia vai retomar ganhos na guerra.

A batalha por Bakhmut dura sete meses. Uma vitória russa na cidade, que antes da guerra tinha uma população de cerca de 70 mil habitantes, agora foi reduzida a ruínas, seria o primeiro grande prêmio para Moscou em meses.

“Acho que é mais um valor simbólico do que um valor estratégico e operacional”, disse Austin a repórteres durante uma visita à Jordânia.

“A queda de Bakhmut não necessariamente significa que os russos mudaram o curso da guerra”, disse ele, acrescentando que não prevê se, ou quando, a cidade pode cair.

Soldados russos estão atacando as últimas rotas para fora da cidade, com o objetivo de completar seu cerco, mas o fundador do grupo mercenário Wagner, que lidera o ataque, disse que o Kremlin está privando seus combatentes de munição.

Já as forças ucranianas parecem estar “conduzindo uma retirada de combate limitada” no leste de Bakhmut, mas continuam a infligir muitas baixas às forças russas que avançam, disse o Instituto para o Estudo da Guerra, com sede nos Estados Unidos, em sua última atualização.

Embora o think tank diga que ainda é muito cedo para dizer quais são as intenções da Ucrânia, a defesa de Bakhmut “permanece estrategicamente sólida” e que pode estar buscando uma “retirada gradual da luta para exaurir as forças russas por meio de uma guerra urbana contínua”.

Austin disse que se as forças ucranianas decidissem se reposicionar a oeste de Bakhmut, ele não veria isso como um revés estratégico.