Chefe mercenário russo exige retirada de ucranianos ‘cercados’ em Bakhmut

Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário Wagner, da Rússia, pediu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para ordenar a retirada dos seus soldados da cidade sitiada de Bakhmut, no leste do país.

Bakhmut está “praticamente cercada” por aviões caça da Wagner, com apenas uma rota restante para as forças ucranianas, disse Prigozhin em um vídeo publicado nesta sexta-feira, 3.

Video published today by Prigozhin declaring the city of Bakhmut is allegedly nearly surrounded by Wagner. Further in the video, alleged Ukrainian POWs are shown. pic.twitter.com/vVmgJtI95N

— Dmitri (@wartranslated) March 3, 2023