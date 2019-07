Relatório denuncia superlotação em centros para imigrantes ilegais nos EUA

1. Centros de detenção de imigrantes ilegais no Texas zoom_out_map 1/5 Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) denunciou superlotação e a insegurança nos centros de detenção de imigrantes ilegais no Texas (U.S. Department of Homeland Security/Reprodução)

2. Centros de detenção de imigrantes ilegais no Texas zoom_out_map 2/5 Entre as violações denunciadas pelo DHS estão a falta de lavanderias, chuveiros, comidas quentes e a possibilidade de mudança de roupa (U.S. Department of Homeland Security/Reprodução)

3. Centros de detenção de imigrantes ilegais no Texas zoom_out_map 3/5 As fotos no relatório revelam celas abarrotadas e habitações divididas por telas de arame (U.S. Department of Homeland Security/Reprodução)

4. Centros de detenção de imigrantes ilegais no Texas zoom_out_map 4/5 Em maio, 144.000 pessoas foram detidas por agentes de fronteira, mas não há espaço suficiente nos centros de detenção e recepção dos Estados Unidos para os imigrantes (U.S. Department of Homeland Security/Reprodução)