Reino Unido registra mais de 50.000 casos de Covid-19 em 24 horas

O Reino Unido registrou nesta sexta-feira, 16, 51.870 novos casos do coronavírus e 49 mortes. Essa é a primeira vez desde 15 de janeiro que o índice ultrapassa os 50.000 casos.

O recorde negativo ocorre em um momento em que o país está se preparando para retornar à normalidade. Na próxima segunda-feira, 19, a grande maioria das restrições será revogada em toda a ilha: boates serão reabertas e o limite de capacidade em teatros e cinemas será eliminado, assim como o de pessoas reunidas em espaços abertos e fechados.

Apesar do fim das medidas restritivas, o diretor médico do Reino Unido, Chris Witty, fez um alerta para o número de internações hospitalares em decorrência da Covid-19, que podem atingir “números assustadores”. Além disso, Witty informou à BBC News que o número de pacientes que necessitam de internação está dobrando a cada três semanas.

Ainda que a campanha de vacinação esteja caminhando a passos largos, o Reino Unido ainda não pode se considerar completamente seguro. Com o fim de algumas restrições já na próxima segunda, os cuidados dos britânicos devem ser redobrados.

O secretário de Saúde, Sajid Javid, já havia alertado que o número de novos casos poderia chegar a 50.000 em meados de julho e a 100.000 durante o verão do hemisfério norte. O recorde de novos diagnósticos em 24 horas no Reino Unido aconteceu no dia 8 de janeiro, quando 68.053 casos foram registrados.

Dados do Escritório Nacional de Estatísticas britânico sugerem que as infecções por coronavírus aumentaram novamente em várias partes do país. Ainda de acordo com os dados, uma em casa 95 pessoas está infectada pelo vírus. Na semana anterior, estatísticas apontavam para uma em cada 160 pessoas.

O motivo principal para o aumento de casos é a variante Delta, descoberta pela primeira vez na Índia. Com um potencial de transmissão superior ao de outras cepas — inclusive a Alfa, detectada pela primeira vez no Reino Unido —, a nova variante tem se espalhado cada vez mais pelo continente europeu, se tornando inclusive dominante em países como Portugal.

Estimativas apontam que cerca de 650.000 britânicos foram infectados pelo coronavírus na semana do dia 3 a 10 de julho, um aumento acentuado em relação à semana anterior, quando foram cerca de 400.000 infecções. Segundo o órgão de estatística, a porcentagem de novos casos continua aumentar em alguns lugares do país, enquanto em outros a tendência ainda é incerta.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido registrou 5,28 milhões de casos do novo coronavírus e mais de 129 mil mortes. Com uma das campanhas de vacinação mais avançadas do mundo, 69,1% dos britânicos já receberam ao menos a primeira dose e 53,2% estão completamente imunizados.