Reino Unido proíbe câmeras de vigilância chinesas em lugares ‘sensíveis’

O Reino Unido proibiu nesta sexta-feira, 25, que a empresa de vigilância chinesa Hikvision utilize seu sistema de câmeras em locais considerados “sensíveis”.

As restrições impedirão que as autoridades instalem tecnologia produzida por empresas sujeitas à Lei de Inteligência Nacional da China, que exige que cidadãos e organizações chinesas cooperem com os serviços de inteligência e segurança do país.

+ Canadá acusa China de interferência ‘agressiva’ nas eleições

Em resposta à rede CNN, a Hikvision disse que era “categoricamente falso representar a empresa como uma ameaça à segurança nacional” e que espera se reunir “urgentemente” com as autoridades britânicas para entender a decisão.

“A Hikvision é um fabricante de equipamentos que não tem visibilidade dos dados de vídeo dos usuários finais. Nós não podemos acessar os dados de vídeo dos usuários finais e não podemos transmiti-los para terceiros. Não gerenciamos bancos de dados nem vendemos armazenamento em nuvem no Reino Unido”, escreveu a empresa.

O ministro do gabinete, Oliver Dowden, disse que a decisão foi tomada após uma revisão de segurança e que os departamentos do governo foram instruídos a interromper as instalações. Sem entrar em detalhes, Dowden citou a “ameaça ao Reino Unido e a crescente capacidade de conectividade desses sistemas”.

Continua após a publicidade

Os departamentos governamentais também foram aconselhados a considerar a possibilidade de “remover e substituir tais equipamentos onde são implantados em locais sensíveis, em vez de aguardar atualizações programadas”.

A decisão ocorre meses depois que parlamentares britânicos pediram a proibição da tecnologia da Hikvision e da Dahua, outra fabricante chinesa de câmeras de vigilância, alegando que elas estavam envolvidas nos abusos cometidos contra a minoria uigur de Xinjiang, no oeste da China.

Em comunicado divulgado em julho pelo grupo britânico que investiga o uso de sistemas de vigilância, o Big Brother Watch, 67 deputados do Reino Unido disseram que as empresas chinesas deveriam ser proibidas de vender seus produtos no país.

+ Xi Jinping diz estar disposto a trabalhar com EUA para benefício mútuo

Na época, o grupo disse que a maioria dos órgãos públicos usava câmeras fabricadas pelas duas empresas, incluindo 73% de todos os conselhos nacionais, 57% das escolas secundárias, 60% das unidades organizacionais do Sistema Nacional de Saúde, além de universidades e forças policiais nacionais.

No comunicado, a Hikvision disse que suas câmeras estavam de acordo com as leis britânicas e que todas elas são sujeitas a rígidos requisitos de segurança.