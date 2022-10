Xi Jinping diz estar disposto a trabalhar com EUA para benefício mútuo

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quinta-feira, 27, que seu país está disposto a trabalhar com os Estados Unidos em assuntos de benefício mútuo, informou a televisão estatal chinesa. O anúncio ocorre às vésperas de uma possível reunião com o presidente americano, Joe Biden, durante a cúpula do G20 em novembro.

Em sua mensagem, Xi afirmou que, como grandes potências, a China e os Estados Unidos devem fortalecer a comunicação e a cooperação para proporcionar estabilidade ao mundo. A fala foi feita durante um evento do Comitê Nacional de Relações Estados Unidos-China na quarta-feira 26.

Os dois países estão em desacordo em uma série de questões: a política da China em relação a Taiwan, o relacionamento da China com a Rússia e, mais recentemente, os esforços dos Estados Unidos para impedir que suas empresas de semicondutores vendam tecnologia para empresas chinesas – na chamada “guerra dos chips”.

Neste ano, a China tomou como afronta uma série de visitas de congressistas dos Estados Unidos a Taiwan. Pequim afirmou que Washington está enviando “sinais perigosos” à ilha semiautônoma, que a China reivindica como parte de seu território.

Xi, que acaba de garantir um terceiro mandato inédito como chefe do Partido Comunista Chinês (PCC) – tornando-se o líder mais poderoso do país desde Mao Tsé-Tung –, denunciou a interferência estrangeira em Taiwan. Recentemente, ele disse que a China nunca renunciaria ao direito de usar a força sobre a ilha.

Biden disse, na quarta-feira 26, que “os Estados Unidos não buscam conflito com a China”.

O governo dos Estados Unidos, após a confirmação do terceiro mandato de Xi no fim de semana, enfatizou a importância de manter as linhas de comunicação abertas com a China.

Xi e Biden devem participar de uma cúpula do G20 em Bali, capital da Indonésia, em novembro. Contudo, nenhuma informação oficial foi divulgada sobre a possibilidade de uma reunião entre os dois.