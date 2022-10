Xi Jinping garante terceiro mandato na China

O cargo de secretário-geral de presidente na China está entre as funções acumuladas por Xi Jinping. Ele também foi reeleito como líder do exército. Além de garantir mais meia década no comando da China, Xi encheu os órgãos mais poderosos da China com aliados próximos, garantindo um terceiro mandato que quebrou precedentes, derrubando as divisões entre partido e Estado instituídas após o caótico governo de Mao Zedong que terminou com sua morte em 1976.

Xi, de 69 anos, instalou seis aliadosde confiança ao lado dele no Comitê Permanente supremo, colocando seu ex-chefe de gabinete, Li Qiang, na fila para se tornar o primeiro-ministro do país. Aqueles associados a outros campos não conseguiram garantir nenhuma posição de poder, com o vice-primeiro-ministro Hu Chunhua mantido completamente fora do Politburo de 24 membros.

Constituição