Reino Unido já vacinou mais de 137.000 pessoas contra a Covid-19

O vice-ministro da Saúde do Reino Unido, Nadhim Zahawi, disse nesta quarta-feira, 16, que em uma semana 137.897 britânicos já foram imunizados contra a Covid-19 no país.

O balanço não inclui as pessoas vacinadas pelos médicos nos centros locais de saúde ou por enfermeiras em clínicas comunitárias, onde foi iniciada a campanha na última segunda-feira. A campanha de vacinação do Reino Unido conta com 80 hospitais pelo país.

No Reino Unido, a campanha voltada para grupos mais vulneráveis começou no último dia 8, pouco depois que os reguladores do país deram sinal verde definitivo para a aplicação da vacina desenvolvida por Pfizer e BioNTech.

A expectativa das autoridades britânicas é que a imunização dos grupos vulneráveis seja concluída ainda nos primeiros meses de 2021. Além disso, no Reino Unido está sendo avaliada a vacina produzida pela Universidade de Oxford e pela companhia farmacêutica AstraZeneca, cuja aprovação para aplicação deverá ser dada nas próximas semanas.

Apesar da campanha de imunização estar ganhando tração, o avanço da Covid-19 continua a aumentar. Em Londres, o governo fechou hotéis, restaurantes e locais de entretenimento nesta quarta, após a capital ter sido classificada no nível de alerta máximo.

Também está proibido encontrar pessoas que não fazem parte do convívio diário em locais fechados e os contatos em áreas a céu aberto, como parques e praias, não podem superar seis pessoas, incluindo as crianças. Lojas, salões de beleza e academias podem permanecer abertas, assim como as escolas.

O Reino Unido registra 1.893.436 casos confirmados e, desses, 65.006 mortes, segundo a Johns Hopkins University. Somente na última semana, foram novas 124.985 casos no país, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).