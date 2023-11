Rei Charles III concede honraria à banda de K-pop BLACKPINK

O rei Charles III entregou nesta quarta-feira, 22, medalhas de membro honorário da Ordem do Império Britânico às integrantes da banda de K-Pop BLACKPINK. A cerimônia contou com a presença do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, que faz uma visita de estado ao Reino Unido.

Durante o evento, o quarteto – composto pelas artistas Jennie, Jisoo, Lisa e Rose – riu e tirou fotos com o monarca britânico enquanto ele entregava as medalhas.

“É incrível que vocês ainda estejam conversando depois de todos esses anos”, brincou o monarca. “Espero poder ver você se apresentarem ao vivo em algum momento”.

Nas redes sociais, internautas circularam um vídeo mostrando a reação das cantoras durante o discurso de Charles. No clipe, elas sorriem enquanto o monarca cita seus nomes.

BLACKPINK react to being honoured during a speech by King Charles III for the Korean State Banquet at Buckingham Palace, via Sky News. pic.twitter.com/OYSfEOIqtm — Pop Base (@PopBase) November 21, 2023

A Orquestra Real britânica também homenageou o grupo apresentando uma versão da canção “DDU-DU DDU-DU” fora do Palácio de Buckingham. No X, anteriormente conhecido como Twitter, a Família Real britânica brincou e afirmando que “às quartas-feiras, tocamos BLACKPINK.”

As artistas receberam as honrarias em reconhecimento ao seu papel como defensoras da COP26 para a cúpula climática das Nações Unidas realizada em Glasgow, na Escócia, em 2021. Desde sua estreia em 2016, o conjunto sul-coreano se tornou um dos grupos femininos de maior sucesso do mundo, quebrando o recorde de artista musical com mais inscritos no Youtube.

BLACKPINK fez história em julho, se tornando o primeiro grupo de K-pop a ser a atração principal de um grande festival de música do Reino Unido. Elas subiram no palco do festival de verão BST Hyde Park, no centro de Londres, diante de uma multidão de 65 mil pessoas para um show com ingressos esgotados.