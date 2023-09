Rei Charles é primeiro monarca britânico a discursar no Senado francês

O rei Charles III se tornou o primeiro monarca britânico a fazer um discurso no Senado da França, dando destaque nesta quinta-feira, 21, à “relação indispensável” entre o Reino Unido e o seu vizinho, que ele disse ser “tão firme como sempre foi”. O soberano de 74 anos foi recebido com entusiasmo e aplaudido de pé pelos parlamentares franceses.

Charles prometeu que “pelo tempo que me for concedido como rei” procuraria fortalecer os laços entre o Reino Unido e a França, acrescentando que “juntos, o nosso potencial é ilimitado”. Durante a visita oficial, junto a sua esposa, a rainha consorte Camilla, o rei disse estar lisonjeado pela recepção.

Durante o seu discurso, o monarca alternou habilmente entre o inglês e o francês fazendo piadas sobre a França estar sediando a copa masculina de rúgbi. Porém, ele também tratou de assuntos mais sérios e repreendeu a invasão da Ucrânia pela Rússia, além de apelar por novas ações para enfrentar a crise climática.

“Agora, mais de 80 anos desde que lutamos, lado a lado, pela libertação da Europa, enfrentamos mais uma vez uma agressão não provocada no nosso continente”, disse Charles. “Nossa aliança e nossa determinação são tão importantes como sempre. Juntos, mantemo-nos solidários com o povo ucraniano. Juntos, estamos firmes na nossa determinação de que a Ucrânia triunfará e que as nossas queridas liberdades prevalecerão.”

Do outro lado do rio Sena, a rainha Camilla estava na Bibliotheque Nationale de France, onde ela e a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, lançavam um novo prêmio literário franco-britânico. Camilla pediu desculpas pelo seu “francês um pouco enferrujado”, mas disse que foi um “enorme prazer” participar do evento.

Charles e Camilla se reuniram novamente em Saint-Denis, nos subúrbios do norte de Paris, onde conheceram grupos que oferecem aulas de esportes para a comunidade. A próxima parada foi um mercado de flores no centro de Paris que leva o nome da rainha Elizabeth II, antes de seguir para a Catedral de Notre Dame, onde os trabalhos de restauração após um incêndio devastador em 2019 deverão ser concluídos no próximo ano. O dia vai ser encerrado com uma recepção sobre sustentabilidade no Museu de História Natural.

A última quarta-feira, 20, o primeiro dia da viagem, foi marcado pelo simbolismo e pompa francesa para receber os monarcas. O dia foi iniciado com uma recepção cerimonial altamente formal no Arco do Triunfo de Paris, uma procissão pelo famoso Champs-Elysee e palestras no palácio presidencial.

Já pela noite, Charles e Camilla foram convidados de honra em um extravagante banquete oficial no Palácio de Versalhes, nos arredores da capital. Grandes nomes compareceram ao evento, como os atores Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg e Emma Mackey, bem como o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger.

A viagem real ocorreu a convite dos franceses e está sendo vista como um esforço do Reino Unido em dispersar as tensões com a França, criadas a partir do Brexit. Ela segue a visita do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, a Paris no início deste ano para uma cúpula bilateral entre os países.

