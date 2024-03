Rei Charles faz primeira fala pública desde diagnóstico de câncer de Kate

Nesta quinta-feira, 28, o rei Charles III fez seu primeiro discurso divulgado ao público desde que Catherine, a princesa de Gales, anunciou seu diagnóstico de câncer na semana passada. A mensagem do monarca ressaltou a importância da amizade e reiterou sua promessa de “não ser servido, mas servir”.

O discurso anual de Páscoa do rei foi transmitido em forma de áudio na missa da Quinta-feira Santa, na Catedral de Worcester. Charles não compareceu à celebração religiosa por estar, ele também em tratamento contra o câncer, mas sua esposa, a rainha Camila, distribuiu presentes tradicionais do Royal Maundy em seu nome.

No entanto, a presença do monarca é aguardada na igreja para o domingo de Páscoa. Caso ele compareça, será sua primeira aparição pública significativa desde seu diagnóstico, em fevereiro.

Depois começar a mensagem com a leitura de “A Primeira Lição”, trecho do Evangelho de João, o rei falou sobre os valores da amizade. “Neste país, somos abençoados por todos os diferentes serviços que existem para o nosso bem-estar. Mas além dessas organizações e de sua equipe altruísta, precisamos e nos beneficiamos muito daqueles que estendem a mão da amizade para nós, especialmente em um momento de necessidade”, disse ele.

Segundo a PA Media, o áudio divulgado foi gravado por Charles em meados de março e não se refere diretamente ao atual estado de saúde dele ou da princesa de Gales.

Quinta-feira Santa

Em sua mensagem, Charles expressou “grande tristeza” por não poder comparecer ao evento cristão, que acontece anualmente na quinta-feira antes da Páscoa. A cerimônia relembra como Jesus teria lavado os pés de seus discípulos durante a Última Ceia e, no passado, Charles lavou os pés de pessoas em situação de vulnerabilidade para honrar o evento.

“Tem sua origem na vida de Nosso Senhor, que se ajoelhou diante de seus discípulos e, para sua grande surpresa, lavou seus pés cansados de viajar. E, como acabamos de ouvir, ao fazer isso, ele deliberadamente deu a eles e a todos nós um exemplo de como devemos servir e cuidar uns dos outros”, disse o rei em sua mensagem.

Mais recentemente, Charles passou a comemorar o evento distribuindo moedas especiais em reconhecimento às pessoas que contribuíram à igreja e à comunidade local através de seus serviços. Neste ano, a função foi passada a Camila, que distribuiu a homenagem a 75 homens e 75 mulheres, fazendo referência à idade do rei.

Charles afirmou que as 150 pessoas homenageadas com as moedas “são exemplos maravilhosos de tal bondade; de ir muito além do chamado do dever e de dar muito de suas vidas ao serviço dos outros em suas comunidades”.